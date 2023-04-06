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Корнеев: «Не думаю, что Малком подходит на первые роли для «ПСЖ»

06 Апреля 2023 • 15:37 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
09.04 20:00

Бывший игрок сборной России Игорь Корнеев поделился мнением о возможном уходе нападающего Малкома из «Зенита».

Напомним, что минувшей зимой интерес к бразильцу проявлял «ПСЖ». По мнению Франко Камоцци, бывшего советника экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, Малком способен заменить Лионеля Месси во французском клубе.

«Не думаю, что Малком подходит на первые роли для «ПСЖ». Там ему только светит роль ротации, на мой взгляд. Его не купят за серьёзные деньги», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

В текущем розыгрыше РПЛ Малком провёл 21 матч, забил 16 голов и отдал семь результативных передач. Рыночная стоимость 26-летнего нападающего сейчас оценивается в 24 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит ПСЖ Игорь Корнеев Малком Филипе
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