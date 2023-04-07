Мостовой отметил роль Дзюбы в грядущем матче «Локомотива» и «Зенита»

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился своими ожиданиями от воскресного матча 22 тура РПЛ. В интригующем по вывеске поединке встретятся набравший ход «Локомотив» и лидер РПЛ – «Зенит». Особенно интересен матч из-за бывшего форварда питерцев Артёма Дзюбы, так как нападающий еще менее года назад являлся игроком зенитовцев, а сейчас активно забивает в Премьер-лиге за «железнодорожников».

«Вдвойне интересно будет наблюдать за Дзюбой в этой игре. К тому же Артём и на язык острый — может что-нибудь такое сказать и сострить», - заявил Мостовой «Чемпионату», добавив, что не стоит делать акцент только на Дзюбе.

«Футбол такая игра, что любой может создать неприятности», - заключил Мостовой.

Игра между «Локомотивом» и «Зенитом» состоится в рамках 22 тура РПЛ, встреча начнётся в 20:00, 9 апреля, время московское.