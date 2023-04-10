Мостовой: «Не считаю поступок Дзюбы некрасивым»

Бывший футболист «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой высказался о поступке Артёма Дзюбы по отношению к наставнику «Зенита» Сергею Семаку.

«Не считаю поступок Дзюбы некрасивым. У каждого есть своя правда, а мы многого не знаем. Поставьте на место Дзюбы другого человека: если его выгнали оттуда, то пошёл бы он? Вряд ли бы он пошёл здороваться», — заявил экс-полузащитник сборной России, чьи слова приводит «Чемпионат». Мостовой рассказал, что поступил бы также на месте форварда «Локомотива».

Напомним, что после матча между «Локомотивом» и «Зенитом» Артём Дзюба отказался пожимать руку своему бывшему наставнику. Поединок 22-го тура завершился победой «сине-бело-голубых» со счётом 2:1, а сам Дзюба не отметился в игре результативными действиями.