Гендиректор «Локомотива» поделился ожиданиями от матча с «Зенитом»

Владимир Леонченко, занимающий должность генерального директора «Локомотива», поделился ожиданиями от ближайшего матча Премьер-лиги России против питерского «Зенита».

«Команда готовится в обычном режиме. Важный матч для нас. Соперник, на уровне которого можем свои возможности посмотреть, где мы находимся, какие сильные и слабые стороны», - сказал Леонченко, чьи слова передаёт ТАСС.

«Локомотив» будет принимать «Зенит» в воскресенье, 9 апреля. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 20:00 по московскому времени.

«Локомотив» сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.