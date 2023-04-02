Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выразил уверенность в том, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба в ближайшее время побьёт рекорд Александра Кержакова по количеству голов в Российской премьер-лиге.

«Однозначно сможет! Не знаю, до конца сезона или нет, всё-таки игр не так много осталось. А вообще-то да. А что здесь удивительного? Показатель хороший, но уровень чемпионата даёт о себе знать», — сказал Мостовой.

У Александра Кержакова на счету 233 гола в Премьер-лиге. У 34-летнего Дзюбы – 223 гола. Ранее футболист заявил, что хочет побить рекорд по количеству голов в РПЛ.