Сенников верит в победу «Локомотива» над «Зенитом»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о предстоящем матче московской команды против «Зенита».

По словам Сенникова, «Зенит» является фаворитом противостояния, но «железнодорожники» имеют шансы на успех.

«Если у «железнодорожников» в этой встрече сойдётся всё - настрой, лучшая игра футболистов, то есть шанс победить на своём поле. Тем более взяли такой темп в чемпионате - четыре победы подряд, вроде, всё получается. Поэтому на своём поле «Локомотив» может обыграть чемпиона», - сказал Сенников, чьи слова приводит Metaratings.

Матч «Локомотив» - «Зенит» стартует в воскресенье, 9 апреля, в 20:00 по московскому времени. На текущий момент питерцы занимают первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а москвичи – одиннадцатое.