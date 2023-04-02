Вендел: «Мы ещё не считаем себя чемпионами»

Полузащитник петербургского «Зенита» Маркус Вендел заявил, что его клуб ещё рано считать чемпионами России.

«Мы в команде ещё не считаем себя чемпионами, нам надо двигаться к титулу шаг за шагом, определение «чемпионы» к себе не применяем», - заявил бразилец «Матч ТВ».

Напомним, благодаря вчерашней уверенной победе над «Уралом» из Екатеринубрга (2:0), питерцы смогли оторваться от второго места на 10 очков. Однако сегодня этот разрыв может сократиться до семи очков, если «Ростов» сможет обыграть главного аутсайдера Премьер-лиги – столичное «Торпедо».

«Рассчитываем, что до последней игры в чемпионате сможем держать победный ритм и регулярно добывать очки», - добавил Вендел.

22 тур столкнёт «Зенит» с одной из самых сильных команд России на данный момент – московским «Локомотивом» Михаила Галактионова. Встреча намечена на 9 апреля.