Орлов: «Зениту» нужно бояться Дзюбу

Известный комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос, нужно ли «Зениту» бояться форварда команды Артёма Дзюбу.

«Конечно. Нужно бояться фланговых передач, которые идут к нему, прорывов Пиняева. Дзюба попал в хорошую команду. Если бы он был в «Торпедо» или «Нижнем», он бы вообще не знал, что делать», - сказал Орлов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

«Локомотив» и «Зенит» проведут очный матч 22-го тура чемпионата России в воскресенье вечером. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

В четырёх матчах Премьер-лиги России за «Локомотив» Артём Дзюба записал на свой счёт шесть голов.