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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба – о «Пари НН»: «Самое главное, что мою фамилию они увидели на табло»

03 Апреля 2023 • 13:52 Комментировать
Пари НН
0:4
Локомотив Москва
окончен

На выходных в чемпионате России проходил матч между «Пари НН» и «Локомотивом». Московская команда победила со счётом 4:0, автором дубля стал Артём Дзюба. После финального свистка 34-летний форвард передал приветик «Пари НН». Теперь Дзюба снова высказался на этот счёт.

«Я не то, что хотел привет передать, я его передал. Самое главное, что мою фамилию они увидели на табло. Я просто не понял тех диалогов, которые были при переговорах с «Нижним». Были какие‑то сомнения. Пусть и дальше на табло смотрят», - сказал Дзюба, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

В четырёх матчах чемпионата России за «Локомотив» Артём Дзюба забил шесть голов. Следующий матч команда Михаила Галактионова проведёт 9 апреля – против «Зенита» на своём поле.

Добавим, что «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Пари НН
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