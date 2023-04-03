Дзюба – о «Пари НН»: «Самое главное, что мою фамилию они увидели на табло»

На выходных в чемпионате России проходил матч между «Пари НН» и «Локомотивом». Московская команда победила со счётом 4:0, автором дубля стал Артём Дзюба. После финального свистка 34-летний форвард передал приветик «Пари НН». Теперь Дзюба снова высказался на этот счёт.

«Я не то, что хотел привет передать, я его передал. Самое главное, что мою фамилию они увидели на табло. Я просто не понял тех диалогов, которые были при переговорах с «Нижним». Были какие‑то сомнения. Пусть и дальше на табло смотрят», - сказал Дзюба, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

В четырёх матчах чемпионата России за «Локомотив» Артём Дзюба забил шесть голов. Следующий матч команда Михаила Галактионова проведёт 9 апреля – против «Зенита» на своём поле.

Добавим, что «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.