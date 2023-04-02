Радимов полагает, что Дзюба забьёт и «Зениту»

Бывший российский полузащитник Владислав Радимов полагает, что набравший ход Артём Дзюба не остановится и в следующем туре и поразит ворота своего бывшего клуба – питерского «Зенита».

«Чем ближе мы будем к дате матча, тем атмосфера будет жарче и жарче. Будет ли гол Дзюбы? Думаю, что забьет», - цитирует Радимова «Матч ТВ».

Напомним, что битва «Локомотива» и «Зенита» состоится 9 апреля в рамках 22 тура Премьер-лиги.

Вчера «железнодорожники» одержали свою четвёртую победу в рамках РПЛ подряд и будут настроены довести показатель побед до юбилейного. А Дзюба с начала марта забил уже свой шестой гол за столичный «Локомотив».

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