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«Зенит» и Aspire близки к партнёрству

05 Апреля 2023 • 20:46 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
09.04 20:00

В ближайшее время «Зенит» должен объявить о партнёрстве с катарской академией Aspire. Об этом информирует «Чемпионат».

«Вероятно, академия «Зенита» и Aspire будут взаимодействовать уже в привычном для нового времени формате - стажировки игроков, тренеров и общих турниров», - добавил источник издания.

Национальная сборная Катара по футболу проводила свои занятия на базе комплекса академии Aspire во время ЧМ-2022.

На самом турнире катарская команда выступила неудачно – коллектив занял последнее место в группе со сборными Эквадора, Нидерландов и Сенегала, не набрав ни одного очка и забив лишь один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит катар Aspire
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