«Зенит» и Aspire близки к партнёрству

В ближайшее время «Зенит» должен объявить о партнёрстве с катарской академией Aspire. Об этом информирует «Чемпионат».

«Вероятно, академия «Зенита» и Aspire будут взаимодействовать уже в привычном для нового времени формате - стажировки игроков, тренеров и общих турниров», - добавил источник издания.

Национальная сборная Катара по футболу проводила свои занятия на базе комплекса академии Aspire во время ЧМ-2022.

На самом турнире катарская команда выступила неудачно – коллектив занял последнее место в группе со сборными Эквадора, Нидерландов и Сенегала, не набрав ни одного очка и забив лишь один гол.