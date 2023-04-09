Круговой: «Мы довольны победой»

В предпоследнем матче двадцать второго тура российского чемпионата питерский «Зенит» смог переломить ход неудачно складывавшегося матча против «Локомотива» и одержал победу. Успех команды прокомментировал защитник питерского клуба Данил Круговой, он считает, что его команда должным образом настроилась на усилившегося соперника.

- Сергей Богданович говорил, что у них четыре победы подряд на старте, мы держали это в голове, готовились. Получилось выиграть, мы довольны, - цитирует слова защитника Sport24.

В следующем туре чемпионата «Зениту» предстоит сыграть с «Ростовом».