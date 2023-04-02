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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак высказался о безголевой серии Кассьерры

02 Апреля 2023 • 06:39 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
09.04 20:00

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию колумбийского форварда «сине-бело-голубых» Матео Кассьерры. Он до сих пор так и не забил ни одного гола в рамках Российской премьер-лиги с того момента, как перешёл в стан лидера РПЛ из «Северной столицы».

«К нему придёт уверенность лишь тогда, когда он забьёт первый гол. Он почувствует её и раскрепостится. Напрягает ли меня то, что он не забивает? Нет, моментов у нас предостаточно», - заявил Семак клубной пресс-службе.

Специалист добавил, что Кассьерра – довольно скромный человек и он очень нуждается в уверенности от первого гола за клуб.

Колумбиец перешёл в стан питерской команды летом 2022 года после того, как в прошлом сезоне в составе «Сочи» стал серебряным призёром РПЛ и забил 14 голов в рамках чемпионата России.

Сергеев вернулся после травмы и за полчаса добыл «Зениту» победу над «Уралом»

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Матео Кассьерра
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