Погребняк: «Рано говорить, что «Локомотив» избежал стыковых матчей»

Бывший российский форвард Павел Погребняк призвал не считать заранее московский «Локомотив» избежавшим стыковых матчей, так как математически клуб Михаила Галактионова всё ещё может в них сыграть.

«Им ещё надо набрать некоторое количество очков, чтобы с уверенностью об этом сказать», - рассказал Погребняк «Чемпионату», добавив, что не сомневается, что у «Локомотива» дальше всё будет хорошо.

«Железнодорожники» Москвы с момента возобновления РПЛ одержали четыре победы в чемпионате подряд с общим счётом 11:3. На данный момент «Локомотив» забрался на 11-е место турнирной таблицы чемпионата России, у команды 25 очков. Столько же у идущего на 10-м месте «Урала».