Кассьерра забил дебютный гол за «Зенит» в РПЛ

Сейчас в Москве проходит матч 22-го тура Российской премьер-лиги между столичным «Локомотивом» и питерским «Зенитом».

После первого тайма счёт на табло был равный - 1:1. У хозяев поля отличился Максим Глушенков, а у гостей забитым мячом отметился Вендел.

На 77-й минуте матча форвард Матео Кассьерра вывел команду с берегов Невы вперёд. Для нападающего этот гол стал дебютным за «сине-бело-голубых» в матчах РПЛ. Для этого ему понадобилось провести 19 игр.

Напомним, что 25-летний колумбиец перешёл в «Зенит» из «Сочи» прошлым летом. Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро.