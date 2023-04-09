Полузащитник питерского «Зенита» Малком после матча 22-го тура Российской премьер-лиги, в котором команда с берегов Невы на выезде оказалась сильнее московского «Локомотива» со счётом 1:2, «передал привет» форварду столичного клуба Артёму Дзюбе, который в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что петербургский клуб «превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро».

«Это Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, э! Ещё три очка. Спокойно!», - заявил Малком на камеру.

«Зенит» продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от «Ростова», который идёт на второй строчке, составляет десять баллов.