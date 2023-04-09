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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий: «С Дзюбой «Локомотив» должен быть в первой восьмёрке, не меньше» эксклюзив

09 Апреля 2023 • 14:12 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
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Через 4 ч. 20 мин.

Известный тренер Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ближайшем матче между «Локомотивом» и «Зенитом» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги.

- Каковы ваши ожидания от матча? Есть фаворит?

- Ситуация интересная, ведь в матче примет участие Дзюба. «Локомотив» может стать хорошим раздражителем для «Зенита», но для меня всё равно питерцы фавориты. У них много классных исполнителей в атаке.

- «Красно-зелёные» даже в случае проигрыша обезопасят себя от вылета?

- С таким составом и Дзюбой и тренером «Локо» должен быть в первой восьмёрке, не меньше. Нет смысла говорить о его вылете - он останется в Премьер-лиге.

- Если Дзюба сегодня забьёт, он покажет руководству «Зенита», что с ним зря расстались?

- Думаю, Артём нормально отреагирует, если забьёт. Ему нечего доказывать. Да, он ушёл из «Зенита» в прошлом сезоне, но я не думаю, что это можно сравнить с ситуацией с его уходом при Роберто Манчини. Конечно, он будет заряжен вместе с партнёрами.

- Приглашение Галактионова в «Локомотив» уже оправдало себя? Многие сомневались в его компетенции.

- Пока рано оценивать его работу. Клуб ведёт омоложение: к молодому тренеру пригласили молодых игроков. Дзюба не в счёт, с ним особая история. «Локо» качественно сработал в это трансферное окно.

- Если «Зенит» сегодня побеждает, то снимает все вопросе о чемпионстве?

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- Возможно, это прозвучит опрометчиво, но для меня вопрос о чемпионстве в РПЛ давно снят. Соперники нестабильны, и даже сегодняшнее поражение команды Семака ни на что в турнирном плане не повлияет.

- Думаете, в следующем сезоне ситуация в чемпионате не изменится? У питерцев уже 4 чемпионства подряд.

- Сейчас многое изменилось. Да, у Семака много иностранцев, которые определяют игру команды. Тем не менее, если бы на нас не наложили международный бан, то «Зенит» и дальше продолжал приобретать легионеров. Теперь с их контрактами могут возникнуть проблемы. Сейчас идеальное время для подготовки отечественных спортсменов. На тот же «Ростов» посмотрите, в «Спартаке» много россиян. В ЦСКА в условиях отсутствия Медины и Карраскаля заиграны в основном наши ребята.

Роберт Иванов

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Валерий Непомнящий Артём Дзюба
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЗЕНИТ
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