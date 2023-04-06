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Чугайнов: «Дзюба обижен на «Зенит», значит, сделает всё, чтобы ужалить бывшую команду»

06 Апреля 2023 • 15:58 Комментировать (1)
Локомотив Москва
...
Зенит
09.04 20:00

Бывший игрок «Локомотива» Игорь Чугайнов поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» встретятся с лидером турнирной таблицы «Зенитом».

По мнению Чугайнова, нападающий «Локомотива» Артём Дзюба, ранее на протяжении семи лет выступавший за «Зенит», сумеет огорчить свою бывшую команду.

«Он не скрывает, что обижен и на «Зенит», и на Семака. А значит, сделает всё, чтобы ужалить бывшую команду. Когда Дзюба мотивирован, он просто неудержим!» — цитирует Чугайнова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 34-летний Дзюба провёл за «Локомотив» шесть матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится 9 апреля в Москве. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Артём Дзюба Игорь Чугайнов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЗЕНИТ
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Комментарии (1)
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TEREX
06 Апреля 2023 в 16:17
оооо абижыный здюба..энта страшный зверь..))
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