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Агент Малкома высказался о будущем игрока в «Зените»

05 Апреля 2023 • 16:12 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
09.04 20:00

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома Филипе, высказался о будущем своего клиента.

«Мы только ведем консультации. Но главная цель — выиграть чемпионство с «Зенитом», так что сейчас не время говорить об этом», — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

Ранее сам футболист признался, что не исключает вариант со сменой клуба предстоящим летом.

В текущем сезоне 26-летний Малком принял участие в 27 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 19 мячей и записал в свой актив 7 результативных передач.

Трудовой договор игрока с «Зенитом» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 24 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Луис Фернандо Гарсия Малком Филипе
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