Агент Малкома высказался о будущем игрока в «Зените»

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома Филипе, высказался о будущем своего клиента.

«Мы только ведем консультации. Но главная цель — выиграть чемпионство с «Зенитом», так что сейчас не время говорить об этом», — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

Ранее сам футболист признался, что не исключает вариант со сменой клуба предстоящим летом.

В текущем сезоне 26-летний Малком принял участие в 27 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 19 мячей и записал в свой актив 7 результативных передач.

Трудовой договор игрока с «Зенитом» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 24 миллиона евро.