Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о самых ярких событиях прошедшего тура РПЛ.

- У ЦСКА четвертая победа подряд. Команда в одном очке от «Спартака». Рассматриваете «армейцев» как реальных претендентов на вторую строчку?

- Обязательно. «Ростов» вчера еле-еле ушел от поражения. Он забил сумасшедший второй гол. Но дальше южане посыплются. У них оборона слабая и нет ничего интересного. Пока команде Карпина везет, но потом фарт закончится, и они полетят. Так что «армейцы» могут объективно претендовать на второе место.

- Следующий матч ЦСКА проведет в гостях у «Урала». Это опасный соперник. Затем «Локомотив» дома.

- Главное, что у «армейцев» сложился хороший коллектив. Оборона играет надежно, ребята понимают другу друга и страхуют, полузащита хороша. Обляков разыгрался. Если еще прибавят Карраскаль и Медина, будет здорово. Впереди два нормальных форварда. Чалов и Заболотный опасны в чужой штрафной. Считаю, что ЦСКА успешно завершит чемпионат. Это сейчас лучшая команда после «Зенита».

- «Спартак» снова не смог выиграть, и это был пятый матч без побед. Это тенденция или случайность?

- Надежности нет ни в одной линии. Это плохо для любой команды. Думаю, что «Спартак» покатится вниз. Он не знает, что делать, потому что стабильности нет. Надо работать и работать.

- В этом туре случилась тренерская отставка – Курбан Бердыев ушел из «Сочи». Это удивило?

- Нет. Здесь все закономерно. Он не справился с этой командой. Возможно, в «Сочи» начались какие-то распри, и он вынужден был уйти. Даже не знаю, кто сейчас может принять южан. Команда неплохая, но с ней надо работать.

- Самым запомнившимся нефутбольным событием стала история Дзюбы с Семаком. Что о ней думаете?

Реклама

- Это какая-то глупость. Семак пошел к Дзюбе, а ему не надо было этого делать. Кто такой Дзюба? За что ему руку пожимать? Не к чему Семаку было идти к Артёму. Нашел игрока. Дзюба в этой ситуации сто раз не прав. Он паренек гонористый.

- «Краснодар» больше всех забивает. Если брать последние матчи, «быки» оформили 2 мяча, потом 3, 2, 6 и 3 в последнем туре. С чем связана такая результативность?

- Команда неплохая, но она нестабильна в обороне. Бывают серьезные провалы. А ведь как защита играет, такие будут и результаты. Сложно проблемы в обороне компенсировать хорошей результативностью. Потому что если ты пропускаешь много мячей, это психологически действует на всю команду.

- В прошедшем туре состоялось два тренерских дебюта. «Пари НН» Юрана уступил «Краснодару» 1:3, а «Химки» Билялетдинова крупно проиграли ЦСКА 0:3. Никакого эмоционального всплеска от смены тренеров в командах мы не увидели. Почему?

- Не все зависит от тренера. Ну, принял Юран «Пари НН». Это же не значит, что команда сразу заиграет по-другому. Так не бывает. Ему надо строить все по новой. А Билялетдинов вообще полез не в свое дело. «Химки» на последнем месте. Что он хочет сделать из команды?

- Вы не верите в успех этих тренеров в новых клубах?

- Нет, конечно. Только Бесков мог сделать из дерьма конфетку. На что эти наставники надеются? Только на то, что вдруг команда заиграет. Но это нереально. Надо два-три года работать, чтобы привить ей что-то. Так не бывает. Тем более, с таким коллективом, как «Химки».

Елена Григорьевская