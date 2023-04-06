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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий: «Зенит» постарается изолировать Дзюбу»

06 Апреля 2023 • 18:04 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
09.04 20:00

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился своими мыслями о матче Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Зенитом», который пройдёт на выходных.

По словам Непомнящего, Дзюба будет стараться себя проявить, но форвард может и не выступить так, как в прошлых играх.

«С одной стороны, манеру его игры знает Семак и защитники, которые будут против него играть. По моим ощущениям, «Зенит» просто переиграет командой и постарается изолировать Дзюбу. В этом случае, мне кажется, что и в этот раз фаворит - «Зенит», - сказал Непомнящий, чьи слова приводит Metaratings.

Матч 22-го тура Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Зенитом» стартует 9 апреля в восемь часов вечера по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Валерий Непомнящий Артём Дзюба
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЗЕНИТ
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