Непомнящий: «Зенит» постарается изолировать Дзюбу»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился своими мыслями о матче Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Зенитом», который пройдёт на выходных.

По словам Непомнящего, Дзюба будет стараться себя проявить, но форвард может и не выступить так, как в прошлых играх.

«С одной стороны, манеру его игры знает Семак и защитники, которые будут против него играть. По моим ощущениям, «Зенит» просто переиграет командой и постарается изолировать Дзюбу. В этом случае, мне кажется, что и в этот раз фаворит - «Зенит», - сказал Непомнящий, чьи слова приводит Metaratings.

Матч 22-го тура Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Зенитом» стартует 9 апреля в восемь часов вечера по московскому времени.