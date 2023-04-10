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Орлов: «У Пиняева нет партнёров, какие есть в «Зените»

10 Апреля 2023 • 09:32 Комментировать
Локомотив Москва
1:2
Зенит
окончен

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева в матче 22-го тура РПЛ против «Зенита», который завершился победой петербургской команды со счётом 2:1.

По мнению журналиста, 18-летнему футболисту не хватает поддержки от партнёров для того, чтобы выступать ещё более успешно.

«Должны быть связки. Как в «Зените»: Дуглас Сантос — Вендел — Мостовой. Этот треугольник держит мяч и не отдаёт его! У Пиняева таких партнеров всё-таки нет», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

За «Локомотив» Пиняев успел провести в общей сложности восемь матчей и забить один гол. После 22 туров РПЛ «железнодорожники» занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Геннадий Орлов Сергей Пиняев
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