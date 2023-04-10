Агент Чистякова: «Пока все мысли связаны с «Зенитом»

Андрей Талаев, представитель защитника петербургского «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о карьерных перспективах футболиста.

«Пока ничего не думаем. Есть игры до конца чемпионата, в которых Дима намерен себя проявить. Пока все мысли связаны с «Зенитом». Димина мечта — играть сегодня в «Зените». Никаких предложений мы на сегодняшний день не рассматриваем», — рассказал агент игрока «сине-бело-голубых», чьи слова цитирует издание«Спорт День за Днём». Талаев отметил, что все защитники «Зенита» являются конкурентами для Чистякова, также заявив, что Дмитрий работает на тренировках и ждёт своего шанса.

В нынешнем сезоне Дмитрий Чистяков провёл в футболке «сине-бело-голубых» 15 матчей в рамках всех состязаний, не отметившись результативными действиями. За петербургский клуб защитник выступает с 2020 года.