Вендел сравнял счёт в матче «Локомотив» - «Зенит»

В центральном матче 22-го тура «Локомотив» противостоит «Зениту». В первом тайме «железнодорожники» повели в счете, когда Максим Глушенков наказал оборону противника за грубую ошибку в штрафной. Перед перерывом чемпионы отыгрались, бразильцы раскатали мяч перед чужими воротами, в итоге Вендел из-под защитника направил мяч впритирку с левой штангой ворот «Локомотива». Счет стал 1:1. Отрыв «Зенита» от второго места увеличился до восьми очков. Соперник идет на 10-й строчке.

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