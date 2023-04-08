Гаджиев: «Зениту» будет сложно сдержать Дзюбу

Российский тренер и функционер Гаджи Гаджиев высказался о предстоящем матче нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы против своего бывшего клуба — «Зенита».

«Это игрок, который имеет очень высокий волевой потенциал. У него боевой характер. Для «Зенита» непростая задача сдержать его, но у Питера есть игроки высокого класса. Сложно будет и ему, и защитникам «Зенита», — цитирует Гаджиева «Газета.Ру».

Напомним, Дзюба вернулся в РПЛ минувшей зимой, подписав краткосрочный контракт с «Локомотивом».

Встреча между «железнодорожниками» и «Зенитом» пройдет 9 апреля в рамках 22-го тура чемпионата России. Начало игры запланировано на 20:00 по мск.