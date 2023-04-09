Ловчев не сомневается в победе «Зенита» над «Локомотивом»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался в преддверии матча 22-го тура чемпионата России «Локомотив» - «Зенит».

Ловчев заявил в интервью порталу «Плеймейкер», что даже несмотря на небольшой спад, «Зенит» все равно сильнее любой команды РПЛ, в том числе и «Локомотива». «Железнодорожников» не стоит переоценивать, они обыграли не самых сильных соперников в последних матчах, вся их игра заточена на Пиняеве и Дзюбе, считает специалист.

Однако «Зенит» хорошо знает своего бывшего нападающего, поэтому вряд ли даст ему забить, но, по словам эксперта, встреча закончится со счетом 2:1 в пользу «сине-бело-голубых».

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» пройдет 9 апреля и начнется в 20:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.