«Локомотив» выиграл все 4 весенних матча РПЛ, дальше – «Зенит»

«Локомотив» зимовал в зоне «стыков», но весной московская команда лишь радует армию своих болельщиков в Премьер-лиге. «Железнодорожники» выиграли все четыре матча после рестарта чемпионата. Команда Михаила Галактионова обыграла «Ростов» (3:1), «Ахмат» (1:0), «Краснодар» (3:2) и «Пари НН» (4:0).

Продлить победную серию в Премьер-лиге в следующем туре «Локомотиву» будет непросто. Команда Михаила Галактионова будет принимать «Зенит», который становился чемпионом в каждом из четырёх последних сезонов.

Матч «Локомотив» - «Зенит» пройдёт в воскресенье, 9 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.