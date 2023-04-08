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Билялетдинов: «Дзюба имеет свои планы на игру с «Зенитом»

08 Апреля 2023 • 15:57 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
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09.04 20:00

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ, в котором московская команда примет на своём поле «Зенит».

Эксперт считает, что у «железнодорожников» есть шансы выиграть у «сине-бело-голубых». Билялетдинов отметил фактор нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, который будет мотивирован забить своей бывшей команде.

«У «железнодорожников» моменты будут. Тем более Дзюба имеет свои планы на эту игру. Артём часто забивал своим бывшим клубам», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится завтра, 9 апреля. Игра начнётся в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Динияр Билялетдинов Артём Дзюба
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЗЕНИТ
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