Ветеран «Зенита» Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом».

- «Локомотив» набрал хороший ход. Сможет зацепить очки в матче с «Зенитом»?

- Я это допускаю, потому что «Локомотив» много матчей не проигрывает. Плюс «Зенит» совсем недавно допустил пару осечек. Это говорит о том, что хозяева могут забрать очки у питерцев. Хотя все равно гости – фавориты, и их победу я не буду воспринимать, как что-то сверхъестественное.

- В плане игры у «Зенита» сейчас нет уверенных побед, плюс вылет из Кубка России. Можно ли сказать, что для «Локомотива» этот матч как раз вовремя?

- Да. Но хозяевам не стоит думать, что «Зенит» сейчас слабее, чем был год назад или полгода. Просто так сложилось, что у питерцев возникли такие проблемы. Но на «железнодорожников» у «Зенита» будет особый настрой. А когда у него настрой серьезный – он легко побеждает любого соперника. Если у команды Семака и есть проблемы, то только с мотивацией. А с уровнем мастерства футболистов и их количеством проблем нет, даже если кто-то выпадает.

- У Дзюбы шесть мячей в четырех матчах. С чем связываете такую результативность?

- Это связано с удачей. То, что Артём умеет забивать, он доказывал и пять, и десять лет назад. Но то, что в данной ситуации после большого перерыва он так много забил, это удача. Его качества, на которых он играл и забивал в «Зените», никуда не делись. Его в этом плане правильно используют в «Локомотиве». Если будет также продолжаться, будет десять навесов на Дзюбу, то свой гол или два он забьет.

- То есть, ждете от него голов в воскресенье?

- Мне интересно посмотреть, как он забьет на фоне «Зенита». Уверен, он очень хочет этого. Тем интереснее будет увидеть эту игру.

- «Зенит» хорошо знает манеру игры Дзюбы. Это облегчит задачу его нейтрализации?

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- Не думаю. Все в России давно знают, как он играет, но не могут подобрать вариант, чтобы его остановить. Если у команды нет индивидуально сильных защитников, которые могли бы навязать ему какую-то борьбу, значит нужно исключить длинные передачи в штрафную. Но это, видимо, тоже у нас никто сделать не в состоянии.

- «Локомотив» - единственный клуб с четырьмя победами в четырех матчах РПЛ этого года. Что позволило команде преобразиться?

- Я не видел особо игр команды, поэтому сложно сказать, что сверхъестественного случилось, но прошлогодний провал всеми воспринимался, как сенсация. Понятно, что клуб был не на своем месте в таблице. Видимо, там решили проблемы, которые были.

- Как думаете, нет ли у игроков эйфории от хороших результатов?

- На матч с «Зенитом» ее не будет. Как бы здорово не играл «Локомотив», футболисты понимают, что «Зенит» - самая сильная команда России.

- Если питерский клуб проиграет, то, возможно, будет всего 4 очка от «Ростова». Может команда дрогнуть в дальнейшем в этом случае?

- Это же 4 очка форы, а не отставания. Тем интереснее будет смотреть концовку сезона. Пока есть теоретические шансы догнать лидера, говорить о том что «Зенит» - чемпион, рано. Но я считаю, что должно случиться чудо, чтобы питерцы не выиграли чемпионство. Это надо, чтобы они надопускали осечки, а «Ростов» или «Спартак» все выиграл, во что я не очень верю. Думаю, терять очки будут все.

- И «Зенит»?

- Возможно. Не бывает такого, чтобы команды не теряли очки. Хотя питерцы нас приучили, что они становятся чемпионами досрочно, за несколько туров. Это уже считается нормой. Но когда борьба идет до последнего тура, это интересно.

Елена Григорьевская