Сычёв: «Провёл 11 лет в «Локомотиве», хочется помогать клубу»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сычёв рассказал о желании вернуться в футбол в новом качестве.

Бывший спортсмен признался в том, что имеет желание помогать развивать российский футбол и готов делать это независимо от клуба, в котором ему предстоит работать.

«С другой стороны, всё-таки я провёл 11 лет в «Локомотиве». Хочется помогать клубу в какой-то должности, быть полезным… Но пока «тишина», как говорится», - цитирует Сычёва «Газета.Ру».

Дмитрий Сычёв выступал за «железнодорожников» в период с 2004 по 2015 год.

В 2017 году вернулся в «Локомотив» и стал частью второй команды клуба «Казанка», где играл на протяжении года.