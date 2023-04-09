Червиченко: «Локомотив» старался, но «Зенит», конечно, сильнее»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал итоги главного матча воскресного дня в российском футболе, в котором набравший ход «Локомотив» столкнулся с питерским «Зенитом».

Чемпион страны победил, но победа получилась волевой - счет открыли именно железнодорожники. Червиченко считает, что «Зенит» победил заслуженно, хотя и воздал должное сопернику питерского клуба.

- Нормальная игра. В принципе там все было так, как и должно быть. «Локомотив» старался, но по мастерству и составу «Зенит» все равно сильнее, - цитирует слова Андрея Червиченко Rusfootball.info.