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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков: «Если за Малкома дают адекватные деньги, «Зенит» может с ним расстаться»

06 Апреля 2023 • 23:00 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
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09.04 20:00

Бывший игрок «Зенита» Роман Широков высказался о бразильском футболисте Малкоме.

«Если за него дают адекватные деньги, «Зенит» может с ним расстаться. Всё зависит от того, будут ли у нас еврокубки в следующем сезоне», - приводит слова Широкова «Матч ТВ».

По словам специалиста, в случае отсутствия возможности соревноваться на европейской арене иностранные спортсмены будут прикладывать усилия к тому, чтобы перебраться в те клубы, где доступ к еврокубкам будет.

Эксперт считает, что в случае хороших предложений, российским клубам нужно быть готовыми расстаться со своими легионерами.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Роман Широков Малком Филипе
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