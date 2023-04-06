Широков: «Если за Малкома дают адекватные деньги, «Зенит» может с ним расстаться»

Бывший игрок «Зенита» Роман Широков высказался о бразильском футболисте Малкоме.

«Если за него дают адекватные деньги, «Зенит» может с ним расстаться. Всё зависит от того, будут ли у нас еврокубки в следующем сезоне», - приводит слова Широкова «Матч ТВ».

По словам специалиста, в случае отсутствия возможности соревноваться на европейской арене иностранные спортсмены будут прикладывать усилия к тому, чтобы перебраться в те клубы, где доступ к еврокубкам будет.

Эксперт считает, что в случае хороших предложений, российским клубам нужно быть готовыми расстаться со своими легионерами.