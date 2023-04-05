Агент ответил на вопрос о будущем Баринова в «Локомотиве»

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, высказался о будущем футболиста в клубе.

«Процесс продления контракта начался. Прошла рабочая встреча. Что-то обсудили, но это внутренняя кухня. Пока рано о чем-то говорить», — приводит слова Банатина «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет три результативные передачи.

Действующий контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2024 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 9 миллионов евро.