«Локомотив» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 22-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Локомотив» и «Зенит».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Локомотив Москва - Зенит
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Протокол игры
Лантратов Илья•Ненахов Максим•Магкеев Станислав•Погостнов Егор•Тикнизян Наир•Карпукас Артём•Баринов Дмитрий•Камано Франсуа•Глушенков Максим•Пиняев Сергей•Дзюба Артём
Кержаков Михаил•Караваев Вячеслав•Родригао де Соуза•Ренан Роберт•Дуглас Сантос•Кузяев Далер•Клаудиньо•Вендел Маркус•Малком Филипе•Сергеев Иван•Мостовой Андрей
09 апреля. Стадион "РЖД Арена" (Москва).
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