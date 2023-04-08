Радченко: «Дзюба — угроза для «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о предстоящем матче 22-го тура РПЛ, в котором петербургская команда встретится с «Локомотивом».

По мнению эксперта, экс-нападающий «Зенита» Артём Дзюба, выступающий сейчас за «Локомотив», является угрозой для «сине-бело-голубых».

«Конечно, он может создать проблемы «Зениту». Как показывает статистика, очень часто игроки забивают своей бывшей команде. Так что, возможно, Дзюба забьёт в этой встрече», — приводит слова Радченко Sport24.

В текущем сезоне 34-летний Дзюба провёл за «Локомотив» шесть матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится завтра, 9 апреля. Начало — в 20:00 по московскому времени.