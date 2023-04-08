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Радченко: «Дзюба — угроза для «Зенита»

08 Апреля 2023 • 10:56 Комментировать (1)
Локомотив Москва
...
Зенит
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09.04 20:00

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о предстоящем матче 22-го тура РПЛ, в котором петербургская команда встретится с «Локомотивом».

По мнению эксперта, экс-нападающий «Зенита» Артём Дзюба, выступающий сейчас за «Локомотив», является угрозой для «сине-бело-голубых».

«Конечно, он может создать проблемы «Зениту». Как показывает статистика, очень часто игроки забивают своей бывшей команде. Так что, возможно, Дзюба забьёт в этой встрече», — приводит слова Радченко Sport24.

В текущем сезоне 34-летний Дзюба провёл за «Локомотив» шесть матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится завтра, 9 апреля. Начало — в 20:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Дмитрий Радченко Артём Дзюба
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЗЕНИТ
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Комментарии (1)
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ингерман
08 Апреля 2023 в 11:12
ай стока многа пишуть про зюбу супратив зенита.. паходу он не выйдец - чуйка есмь такая.. кхе-кхе.. )))
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