Канищев: «Мотивация Дзюбы сыграет свою роль в матче с «Зенитом»

Экс-игрок «Зенита» Александр Канищев считает, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба может сыграть большую роль в грядущей игре с «сине-бело-голубыми» в рамках Российской премьер-лиги. Напомним, бывший нападающий петербургского клуба в своё время провёл за «Зенит» 249 матчей во всех турнирах, где забил 108 голов.

«Ждём хорошей игры, «Локомотив» на ходу, сыграет свою роль и мотивация Дзюбы», – приводит слова Канищева Bobsoccer.

Дзюба покинул «Зенит» прошлым летом на правах свободного агента. После короткого периода в «Адана Демирспор», нападающий вернулся на родину, где подписал контракт с «Локомотивом». На счету Артёма уже шесть голов в четырёх матчах за «железнодорожников» в чемпионате.