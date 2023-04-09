«Зенит» назвал состав на битву с «Локомотивом»

В воскресенье вечером «Зенит» проведёт гостевой матч против «Локомотива» в рамках 22-го тура чемпионата России. Рулевой питерской команды Сергей Семак включил в стартовый состав следующих футболистов:

Кержаков, Караваев, Родригао, Ренан, Сантос, Кузяев, Мостовой, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком.

«Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая второй «Ростов» на семь очков. Питерцы могут стать чемпионами России пятый раз кряду.

Игроки «Локомотива» и «Зенита» услышат стартовый свисток в 20:00 по Москве. Следить за матчем можно будет на портале LiveResult, где пройдёт трансляция в текстовом формате.