Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба заявил, что «не видел Семака»

09 Апреля 2023 • 23:03 Комментировать (2)
Локомотив Москва
1:2
Зенит
окончен

Мы уже отмечали, что после проигранной «Локомотивом» игры против питерского «Зенита» Артем Дзюба, форвард железнодорожников, решил не пожимать руку своему бывшему тренеру Сергею Семаку.

Судя по всему, форвард не забыл некие обиды, которые испортили его сотрудничество с чемпионами России и вынудили его покинуть клуб. И винит он в этом, видимо, именно Семака. Впрочем, сам Дзюба уверяет, что просто не заметил Семака - быть может, между ними прямо на поле внезапно вырос большой баобаб?

- А я не видел его, - цитирует слова Дзюбы «РБ Спорт».

Напомним, что «Зенит» идет в чемпионате первым, «Локомотив» - одиннадцатым. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Cruyff
09 Апреля 2023 в 23:13
Дзюба всегда на кого то обижается прав только он ну и хр...н с ним
TEREX
09 Апреля 2023 в 23:09
этат баобап забыл фары пратиреть..))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Химки Химки
3
0
1.38 5.20 8.20
Видео
Окончен
Краснодар Краснодар
Пари НН Пари НН
3
1
1.66 4.10 5.20
Видео
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Зенит Зенит
1
2
3.55 3.85 2.01
Видео
10.04.23 в 17:00
Оренбург Оренбург
Ростов Ростов
2.43 3.45 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Апреля
23:18 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра высказался о победе «Зенита» над «Локомотивом»
23:13 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Если Дзюба сделал это намеренно, то это, конечно, неправильно» 1
23:07 · Россия. Премьер-лига
Семак - об отказе Дзюбы обменяться рукопожатиями: «Ничего страшного» 1
23:03 · Россия. Премьер-лига
Дзюба заявил, что «не видел Семака» 2
23:00 · Россия. Премьер-лига
Малком - Дзюбе: «Это Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, э» 1 видео
22:58 · Россия. Премьер-лига
Каймаков покинет «Торпедо» в конце сезона
22:53 · Россия. Премьер-лига
Дзюба не стал жать руку Семаку после матча с «Зенитом» 2
22:47 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Химок»: «Два пропущенных мяча убили настрой»
22:45 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Двоякое чувство, есть результат и есть качество игры»
22:40 · Россия. Премьер-лига
Алаев: «Зенит» заслужил победу»
22:33 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Всё повторяется, когда мы выходим на финишную прямую, каждая победа даётся очень сложно»
22:28 · Россия. Премьер-лига
Орлов нахваливает Карпина
22:24 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой: «Знали, как против Дзюбы нужно играть»
22:24 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» обыграл «Локомотив» в гостях в РПЛ впервые за шесть лет
22:17 · Россия. Премьер-лига
Вендел: «Во втором тайме додавили и забили победный гол, сложная победа»
Все новости
Рекомендуем