Дзюба заявил, что «не видел Семака»

Мы уже отмечали, что после проигранной «Локомотивом» игры против питерского «Зенита» Артем Дзюба, форвард железнодорожников, решил не пожимать руку своему бывшему тренеру Сергею Семаку.

Судя по всему, форвард не забыл некие обиды, которые испортили его сотрудничество с чемпионами России и вынудили его покинуть клуб. И винит он в этом, видимо, именно Семака. Впрочем, сам Дзюба уверяет, что просто не заметил Семака - быть может, между ними прямо на поле внезапно вырос большой баобаб?

- А я не видел его, - цитирует слова Дзюбы «РБ Спорт».

Напомним, что «Зенит» идет в чемпионате первым, «Локомотив» - одиннадцатым.