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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Габулов рассказал, какие факторы позволяют Дзюбе успешно выступать за «Локомотив»

03 Апреля 2023 • 12:18 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
09.04 20:00

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов поделился мнением об успешных выступлениях нападающего Артёма Дзюбы в составе «Локомотива».

Напомним, 34-летний Дзюба пополнил состав «железнодорожников» в феврале нынешнего года. За «красно-зелёных» нападающий успел провести шесть матчей, забить в них шесть голов и отдать одну результативную передачу.

По мнению Габулова, Дзюбе удаётся показывать такие результаты за счёт сверхмотивации и низкого уровня российского футбола. Эксперт также отметил, что несмотря на возраст, мастерство Дзюбы осталось на прежнем уровне.

«Сверхмотивация позволяет ему показывать такие результаты. А также низкий уровень нашего футбола. Плюс организованная игра «Локомотива», которую удалось поставить тренерскому штабу», — цитирует Габулова «Спорт-Экспресс».

Свой следующий матч «Локомотив» проведёт 9 апреля против бывшей команды Дзюбы «Зенита». Начало этой встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Владимир Габулов Артём Дзюба
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