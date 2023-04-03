Габулов рассказал, какие факторы позволяют Дзюбе успешно выступать за «Локомотив»

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов поделился мнением об успешных выступлениях нападающего Артёма Дзюбы в составе «Локомотива».

Напомним, 34-летний Дзюба пополнил состав «железнодорожников» в феврале нынешнего года. За «красно-зелёных» нападающий успел провести шесть матчей, забить в них шесть голов и отдать одну результативную передачу.

По мнению Габулова, Дзюбе удаётся показывать такие результаты за счёт сверхмотивации и низкого уровня российского футбола. Эксперт также отметил, что несмотря на возраст, мастерство Дзюбы осталось на прежнем уровне.

«Сверхмотивация позволяет ему показывать такие результаты. А также низкий уровень нашего футбола. Плюс организованная игра «Локомотива», которую удалось поставить тренерскому штабу», — цитирует Габулова «Спорт-Экспресс».

Свой следующий матч «Локомотив» проведёт 9 апреля против бывшей команды Дзюбы «Зенита». Начало этой встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.