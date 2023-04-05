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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малком: «Думал, что гол в «эль класико» изменит мою карьеру в «Барселоне»

05 Апреля 2023 • 16:00 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
1 2.40 X 3.55 2 3.00
Через 5 ч. 14 мин.

Нападающий петербургского «Зенита» Малком вспомнил, как уходил из каталонской «Барселоны». Бразилец надеялся, что гол в ворота мадридского «Реала» поможет ему перезапустить карьеру на «Камп Ноу», но футболист так и не получил своего шанса.

«Думал, что гол в «эль класико» изменит мою карьеру в «Барселоне». Я надеялся, что у меня будет больше шансов, но в будущем так ничего и не изменилось. Я был вынужден уйти, хотя мне не дали шанса. Меня выпускали максимум на 5-10 минут. Думаю, я заслуживал большего», – цитирует Малкома Barca Universal.

Малком в нынешнем сезоне забил 16 голов за «Зенит» в чемпионате России. На счету бразильца также 5 ассистов в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Барселона Малком Филипе
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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