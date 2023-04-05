«Интрига в РПЛ умерла» — Смородская

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об интриге в чемпионате России.

«Зенит» спокойно финиширует первым. Команда Семака играет с запасом, никаких сюрпризов не будет. Интрига в РПЛ умерла. «Спартак» до последнего создавал видимость конкуренции, но не сдюжил. Все по делу», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

После 21 тура «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 51 очко. Ближайшим преследователем «сине-бело-голубых» является «Ростов», у которого на счету 44 очка. Замыкает тройку «Спартак», набрав 41 балл.