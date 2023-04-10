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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Веденеев: «Зенит» может потерять очки в оставшихся матчах»

10 Апреля 2023 • 17:34 Комментировать
Локомотив Москва
1:2
Зенит
окончен

Бывший футболист петербургского «Зенита» Сергей Веденеев высказался о шансах «сине-бело-голубых» стать чемпионами после 22 туров.

«Можно ли поздравлять «Зенит» с чемпионством? Проиграют — все ищут интригу, выиграют — сразу поздравлять. Никто не может ничего предугадать заранее. «Зенит» вполне реально может потерять очки в оставшихся матчах», — заявил экс-полузащитник в интервью «Чемпионату». В качестве примера Сергей привёл трудности, возникшие из-за травмы колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса.

Напомним, что «Зенит» находится на первой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 54 очка после 22 матчей. Отрыв от второго места составляет десять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Веденеев
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