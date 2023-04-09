Мостовой проводит сотый матч за «Зенит»

Сейчас в Москве проходит матч 22-го тура Российской премьер-лиги между столичным «Локомотивом» и питерским «Зенитом».

Полузащитник команды с берегов Невы Андрей Мостовой появился на поле с первых минут. Для 25-летнего футболиста этот матч стал сотым в карьере за свою команду.

За сто проведённых игр во всех турнирах за «сине-бело-голубых» Мостовой отметился 19 забитыми мячами и десятью результативными передачами партнёрам по команде.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами: счёт в игре открыл Максим Глушенков, а за несколько минут до конца первой 45-минутки отличился Вендел.