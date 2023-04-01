В следующем туре Дзюба сыграет против «Зенита»

В субботу «Локомотив» порадовал своих болельщиков крупной победой над «Пари НН» со счётом 4:0. Автором дубля стал нападающий «железнодорожников» Артём Дзюба.

В следующем туре «Локомотив» будет принимать «Зенит» на своём поле. Дзюба сыграет против своего бывшего клуба, что лишь добавит интриги противостоянию на «РЖД Арене».

Матч «Локомотив» - «Зенит» пройдёт в воскресенье, 9 апреля. Стартовый свисток футболисты и болельщики услышат в 20:00 по московскому времени.

Напомним, что Артём Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в феврале. До того момента 34-летний форвард несколько месяцев провёл без клубной прописки.