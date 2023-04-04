Агент: «С каждым днём Изидор чувствует себя всё лучше»

Эммануэль Лакруа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, рассказал о состоянии своего клиента, который восстанавливается от травмы колена.

Ранее сообщалось, что 22-летнему французу удалось избежать операции. По словам Лакруа, в восстановлении Изидора виден прогресс.

«Лечение Вильсона действительно проходит без хирургического вмешательства. В этом нет необходимости. С каждым днём он чувствует себя всё лучше», — приводит слова агента Sport24.

В текущем сезоне нападающий провёл за «Локомотив» 17 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Цвета «железнодорожников» Изидор защищает с января прошлого года.