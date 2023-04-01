Баринов впервые в карьере забил дважды в одном сезоне РПЛ

26-летний лидер полузащиты столичного «Локомотива» Дмитрий Баринов сегодня днём поучаствовал в разгроме «Пари НН», забив свой второй гол в сезоне РПЛ.

Как уточняют статистики из Opta, это первый случай в карьере Баринова, когда хавбек дважды забивает в рамках Премьер-лиги за один сезон. До этого россиянину удавалось поражать ворота соперников «Локомотива» не более одного раза в сезоне.

Отметим, что это уже девятый сезон Баринова в составе «Локомотива» в элитном дивизионе. Впервые он вышел на поле в составе «железнодорожников» почти девять лет назад – в сезоне-2014/2015.

Смотрите видеообзор завершившегося матча здесь.