Веденеев: «Уход Малкома сильно ослабит «Зенит»

Экс-игрок «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал возможный уход нападающего «сине-бело-голубых» Малкома Филипе.

«Уход Малкома сильно ослабит «Зенит» и может ударить по статусу РПЛ. В Премьер-лиге вообще не так много быстрых игроков. А у него есть конек — скорость движения с мячом. Это качество практически невозможно заменить», — приводит слова Веденеева «Чемпионат».

Эксперт считает, что за Малкомом могут уйти другие легионеры «Зенита», но к такому развитию событий всегда нужно быть готовым.

В текущем сезоне 26-летний бразилец принял участие в 27 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 19 голов и сделал 7 ассистов.

Ранее Малком признался, что может покинуть «Зенит» предстоящим летом.