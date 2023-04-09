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Галактионов: «Двоякое чувство, есть результат и есть качество игры»

09 Апреля 2023 • 22:45 Комментировать
Локомотив Москва
1:2
Зенит
окончен

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Зенитом» (1:2).

- Наверное, хочется сразу спросить о завершающем эпизоде этого матча, когда вы очень эмоционально среагировали на судейское решение не  назначать 11-метровый. Как вы это решение оцениваете сейчас, когда немножко всё схлынуло?

- Мы еще не смотрели повтор, но с бровки показалось, и тренерскому штабу, кто был ближе к эпизоду, что мяч попал в руку.

- Кажется, что «Локомотив» здорово подготовился к «Зениту». Это абсолютно точно не была игра от соперника, а от себя в первую очередь. Согласны?

- Мы на это нацеливали нашу команду, потому что первый тайм остался за нами. К сожалению, все-таки упустили момент с вбеганием, который привел к взятию ворот. Но я думаю, что слишком энергозатратной получилась игра. Опять же тот гол, который мы пропустили - это следствие того, что мы очень много делали невынужденных потерь. Мы проводили атаки с отбора, у нас были хорошие позиционные атаки, но мы часто теряли мяч в простых ситуациях, вот это надо поправить.

- Мне кажется, такая желтая карточка как у Ненахова, это что-то уникальное?

- Конечно, она необязательная, потому что уже в подсознании, что любой фол может привести к удалению. Поэтому мы оперативно среагировали в перерыве и выпустили Смольникова.

- Показалось, что выход Марадишвили и Митая немножечко затянулся. Может быть, пораньше было бы логичнее?

- Мы старались в любом случае Пиняева держать на поле, потому что он острый футболист, который может и обыграть один в один, и соперников стягивал в обороне. Понятно, что очень много приходилось делать черновой работы, и в обороне дорабатывать, поэтому когда уже Серёжа подустал, приняли решение о его замене.

- То есть, замены были своевременными? Или все-таки затянули?

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- Единственное, что я уже сказал, необязательная карточка Ненахова, она не планировалась в перерыве. А стратегически, выход Жемалетдинова и Миранчука по ходу игры напрашивался.

- Если отбросить в сторону результат, можно сказать, что «Локомотив» был сегодня близок к тому, что вы выстраиваете?

- Двоякое чувство, есть результат, который надо принимать, от которого надо отталкиваться, есть качество игры, нам надо его усиливать, но в любом случае, что на фоне лидеров мы обязаны давать и хорошее качество, и добиваться результата. Поэтому будем к этому дальше стремиться.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов
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