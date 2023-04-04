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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Караваев: «Задача — играть и помогать выигрывать титулы вместе с «Зенитом»

04 Апреля 2023 • 19:04 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
09.04 20:00

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев назвал цели и задачи, которые он ставит перед собой в связи с продлением контракта с клубом.

«В этом году не удалось завоевать Кубок России, так что есть, к чему стремиться. Задача — играть и помогать выигрывать титулы вместе с «Зенитом», - приводит слова Караваева пресс-служба «сине-бело-голубых».

Из розыгрыша Кубка России коллектив с берегов Невы вылетел, уступив московскому «Динамо» на домашней арене в Санкт-Петербурге (1:1, 4:5 по пенальти).

В турнирной таблице национального российского чемпионата команда уверенно лидирует, имея преимущество в семь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вячеслав Караваев
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЗЕНИТ
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