Дьяков рассказал, почему сложно играть против Дзюбы

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков рассказал, почему так сложно играть против нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Дзюба никогда не отличался скоростью, зато отличался габаритами, умением принять мяч, использовать момент. Со временем он скорость ещё потерял, но в штрафной, как видим, разбирается, его голевое чутьё никуда не делось», — цитирует Дьякова «РБ Спорт».

В текущем сезоне за «Локомотив» 34-летний Дзюба провёл шесть матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. В 22-м туре РПЛ Дзюба встретится со своей бывшей командой «Зенитом». Эта игра состоится 9 апреля и начнётся в 20:00 по московскому времени.