Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дьяков рассказал, почему сложно играть против Дзюбы

07 Апреля 2023 • 16:29 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
1 4.90 X 4.00 2 1.67
09.04 20:00

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков рассказал, почему так сложно играть против нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Дзюба никогда не отличался скоростью, зато отличался габаритами, умением принять мяч, использовать момент. Со временем он скорость ещё потерял, но в штрафной, как видим, разбирается, его голевое чутьё никуда не делось», — цитирует Дьякова «РБ Спорт».

В текущем сезоне за «Локомотив» 34-летний Дзюба провёл шесть матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. В 22-м туре РПЛ Дзюба встретится со своей бывшей командой «Зенитом». Эта игра состоится 9 апреля и начнётся в 20:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Виталий Дьяков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
08.04.23 в 14:00
Торпедо Москва Торпедо Москва
Факел Факел
2.75 3.15 2.75
Видео
08.04.23 в 16:30
Ахмат Ахмат
Урал Урал
2.27 3.55 3.15
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Апреля
17:14 · Россия. Премьер-лига
«Дурак патентованный»: Уткин в жёсткой форме обратился к Быстрову
17:12 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов: У «Спартака» есть игра, но мяч не идёт в ворота
17:03 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Я бы хотел видеть Черчесова в РПЛ»
17:03 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков рассказал, почему покинул Россию
17:01 · Россия. Премьер-лига
Желудков: «Зениту» опасаться нечего — Дзюба ни о чём»
16:51 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Локомотива» поделился ожиданиями от матча с «Зенитом»
16:46 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Зенит» выиграет, не верю в Дзюбу»
16:45 · Россия. Премьер-лига
Мозес: «Николсон — смешной чувак и мой брат»
16:39 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев оставил прогноз на матч «Спартака» и «Динамо»
16:37 · Россия. Премьер-лига
Дарвин не видит фаворита в дерби «Спартак» - «Динамо»
16:34 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» сходили в церковь
16:29 · Россия. Премьер-лига
Дьяков рассказал, почему сложно играть против Дзюбы
16:24 · Россия. Премьер-лига
Погребняк: «Локомотив» заряжен, а Дзюба в погоне за рекордом Кержакова!»
16:20 · Россия. Премьер-лига
В суде подтвердили отказ в исковых требованиях Газизова к «Спартаку» и Федуну
16:17 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Для Дзюбы сыграть с «Зенитом» будет престижно»
Все новости
Рекомендуем